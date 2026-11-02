Olsztyn Po zderzeniu bus stanął w płomieniach, podróżowało nim sześć osób Oprac. Michał Malinowski |

Do zdarzenia doszło w Orzyszu (Warmińsko-Mazurskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Piszu

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W poniedziałek po godzinie 8 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch pojazdów na ulicy Ełckiej w Orzyszu (Warmińsko-Mazurskie).

Bus stanął w płomieniach Źródło zdjęcia: KPP w Piszu

"Kierujący samochodem marki Renault uderzył w Fiata Ducato, którego kierowca zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Do zdarzenia doszło, ponieważ kierowca Renault nie zachował bezpiecznego odstępu od jadącego przed nim auta" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Piszu.

Bus spłonął, na szczęście nikt nie ucierpiał Źródło zdjęcia: KPP w Piszu

W wyniku zderzenia Renault stanęło w płomieniach. Podróżowało nim sześć osób.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pożar ugasili strażacy.