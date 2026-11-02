Po zderzeniu bus stanął w płomieniach, podróżowało nim sześć osób
W poniedziałek po godzinie 8 służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem dwóch pojazdów na ulicy Ełckiej w Orzyszu (Warmińsko-Mazurskie).
"Kierujący samochodem marki Renault uderzył w Fiata Ducato, którego kierowca zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Do zdarzenia doszło, ponieważ kierowca Renault nie zachował bezpiecznego odstępu od jadącego przed nim auta" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Piszu.
W wyniku zderzenia Renault stanęło w płomieniach. Podróżowało nim sześć osób.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pożar ugasili strażacy.
Źródło: tvn24.pl