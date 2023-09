Black Hawki nad głowami publiczności. "Niedopuszczalnie niski przelot"

Kolejny incydent ze śmigłowcami Black Hawk

MON: przelot z zachowaniem wszelkich norm i zasad bezpieczeństwa

Ekspert: niedopuszczalnie niski przelot nad publicznością

Innego zdania jest publicysta lotniczy Michał Setlak, który mówi, że to, co wydarzyło się na imprezie, jest niedopuszczalne. - Już na pierwszy rzut oka widać, że, podobnie jak w Sarnowej Górze, mieliśmy do czynienia z niedopuszczalnie niskim przelotem nad publicznością - i to nie jednego, a dwóch śmigłowców. Przypomnę, że podczas pokazów lotniczych statki powietrzne nie mogą lecieć niżej, niż 300 metrów nad widzami. Po tym przelocie pilot pierwszego Black Hawka wykonuje strome wznoszenie, co samo w sobie nie musi być niebezpieczne. Problem jednak polega na tym, że manewr ten odbywa się kosztem prędkości - to jak jazda pod górkę z rozpędu - śmigłowiec gwałtownie zwalnia i druga maszyna błyskawicznie go dogania. Naprawdę niewiele brakowało, by doszło do kolizji, z której żadna z załóg nie uszłaby z życiem, a prawdopodobnie zginęliby też ludzie na ziemi - komentuje Setlak. I dodaje: - Nie sądzę, by ten efektowny manewr został prawidłowo zaplanowany przed lotem, bo rozejście śmigłowców na wznoszeniu powinno było się odbyć w przeciwne strony i w sposób precyzyjnie zsynchronizowany w łączności radiowej. Jeśli po takich incydentach, jak w Sarnowej Górze i Orzyszu, nie zostaną wyciągnięte konsekwencje i wdrożone odpowiednie środki zaradcze, lotnicza tragedia w polskich służbach mundurowych będzie tylko kwestią czasu. Seria katastrof (Mi-24 z późniejszym pilotem policyjnego Black Hawka za sterami, CASA w Mirosławcu, Bryza w Babich Dołach) doprowadziła w końcu do wypadku w Smoleńsku.