Wybuch w domu wielorodzinnym. Jedna osoba nie żyje

Jak poinformował sierżant sztab Tomasz Bielikowicz z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmiński, policję o wybuchu zawiadomiono w niedzielę o godzinie 8.

Zginął 45-latek, pięć osób ewakuowano

- Do wybuchu prawdopodobnie butli z gazem doszło w budynku parterowym, wielorodzinnym przy ulicy Zarzecznej. Zginął 45-letni mężczyzna, który mieszkał sam, a pięć osób z przylegających mieszkań ewakuowano - przekazał policjant.

Jak poinformowała policja, cztery osoby znalazły tymczasowe miejsce zamieszkania, a jedna przeniosła się do własnego mieszkania. Prokurator i zespół dochodzeniowo-śledczy z technikiem przeprowadzają na miejscu czynności. Powiadomiono nadzór budowlany, który oceni, czy budynek, w którym doszło do wybuchu nadaje się do dalszego zamieszkania.

Miejsce, gdzie doszło do wybuchu oddalone jest od centrum i znajduje się za rzeką Drwęca Warmińska.