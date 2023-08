Znalazł na przystanku torbę z ponad 20 tysiącami złotych i zaniósł na policję

Mieszkaniec Olsztyna przyniósł do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie odnalezioną na jednym z przystanków autobusowych torbę z 20 tysiącami złotych. Policjanci ustalili właścicielkę i przekazali jej zgubę - podali olsztyńscy policjanci.

Jak poinformowała w piątek Paulina Żur z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, w środę wieczorem do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zgłosił się jeden z mieszkańców Olsztyna informując, że na jednym z przystanków autobusowych znalazł torbę z dużą kwotą pieniędzy. Mężczyzna zwrócił się również do policjantów z prośbą o ustalenie właściciela i przekazanie odnalezionej zguby.

Ponad 20 tysięcy złotych w torbie

Na podstawie znalezionego w saszetce potwierdzenia przekazu pocztowego policjanci ustalili, że pieniądze mogą należeć do 59-latki. Skontaktowali się z nią.

Następnego dnia właścicielka torby zgłosiła się do olsztyńskiej policji i odebrała swoją własność. W torbie było ponad 20 tysięcy złotych. "Dzięki godnej do naśladowania postawie mieszkańca Olsztyna, pieniądze wróciły do właścicielki" - podkreśliła policjantka.