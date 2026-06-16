Olsztyn Zderzenie 17-latka na hulajnodze z busem na nagraniu Oprac. Michał Malinowski |

Zderzenie hulajnogi z busem w Olsztynie Źródło zdj. gł.: KMP w Olsztynie

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Jak poinformowała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, do zdarzenia hulajnogi z busem doszło w poniedziałek (15 czerwca) przed godziną 14 na skrzyżowaniu ulic Wilczyńskiego i Jarockiej.

- Kierujący samochodem marki Iveco skręcał w prawo w ulicę Jarocką, a w tym samym czasie na oznakowane przejście dla pieszych wjechał 17-latek kierujący hulajnogą. Nastolatek uderzył w bok busa, który w tym czasie zjeżdżał z pasów. Kierujący jednośladem korzystał z kasku ochronnego - podała komisarz Anna Balińska.

Zderzenie hulajnogi z busem w Olsztynie Źródło zdjęcia: KMP w Olsztynie

17-latkowi na szczęście nic poważnego się nie stało.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj kierujący mieli zielone światło.

Co prawda kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa, jednak 17-latek również nie zachował należytej ostrożności, ponieważ wjechał na przejście dla pieszych zamiast prowadzić hulajnogę. Dlatego też okoliczności będą wyjaśniane w postępowaniu w sprawie o wykroczenie. Po jego zakończeniu zostanie ustalone, czy któryś z uczestników naruszył przepisy ruchu drogowego.

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