Niemcy przyznali się do naruszenia procedur, przeprosili za to, był to wypadek przy pracy - powiedział na antenie Radia Zet, wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk. Sprawa dotyczy incydentu, do którego doszło 14 czerwca na granicy polsko-niemieckiej. Niemiecka policja zatrzymała cudzoziemców, przewiozła ich do Polski w okolice Osinowa Dolnego koło Cedyni i tam pozostawiła. O sprawie rozmawiali szefowie polskiej Straży Granicznej i niemieckiej Policji Federalnej.