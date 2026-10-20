Olsztyn Lekarka i jej syn zginęli w wypadku w Egipcie. Kierowca prawomocnie skazany Damian Nowicki |

Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński o śmiertelnym wypadku drogowym w Egipcie z udziałem Polaków (30.07.2025) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Szymon/Kontakt24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak podaje prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w połowie października do olsztyńskiej prokuratury wpłynęła notatka z polskiej ambasady w Egipcie, z której wynika, że kierowca busa Ali M. został w Egipcie prawomocnie osądzony. To on spowodował wypadek w okolicy egipskiej miejscowości Marsa Alam, w której zginęła dwójka Polaków oraz Egipcjanin.

Wypadek w Marsa Alam (Egipt) Źródło zdjęcia: Szymon/Kontakt24

- Z notatki wynika, że w listopadzie 2025 roku Ali M. został uniewinniony, ale od tego wyroku odwołała się prokuratura. W styczniu 2026 roku Ali M. został skazany na 6 miesięcy więzienia. Ten wyrok także został zaskarżony i w efekcie tego Ali M. w marcu został skazany na 6 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata. Ten wyrok egipskiego sądu jest prawomocny, ale my nie znamy poza tymi danymi innych szczegółów - poinformował prokurator Brodowski.

Rzecznik podkreślił, że to postępowanie nadal jest prowadzone, ponieważ strona egipska do tej pory nie nadesłała materiałów, o które wnioskowaliśmy. - Nie wiadomo też, czy i kiedy w ogóle nadejdą - dodał Brodowski.

Trwa śledztwo ws. śmierci mieszkanki Olsztyna i jej syna w Egipcie

Przypomnijmy: chodzi o wypadek z lipca ubiegłego roku, do którego doszło w pobliżu turystycznego kurortu Marsa Alam w Egipcie. Podczas fakultatywnej wycieczki kierowca busa stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, wypadł z drogi, a następnie wielokrotnie dachował.

W wyniku wypadku zginęła mieszkanka Olsztyna i jej 7-letni syn. Pełnomocnik rodziny zmarłych złożył wówczas w olsztyńskiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.