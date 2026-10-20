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Olsztyn

Lekarka i jej syn zginęli w wypadku w Egipcie. Kierowca prawomocnie skazany

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Wypadek w Marsa Alam (Egipt)
Rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński o śmiertelnym wypadku drogowym w Egipcie z udziałem Polaków (30.07.2025)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Szymon/Kontakt24
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Na karę pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata został skazany kierowca busa, który w Egipcie spowodował wypadek. Zginęli w nim Polka i jej 7-letni syn. Taką informacje Prokuratura Okręgowa w Olsztynie otrzymała z ambasady Polski w Egipcie. Nie oznacza to jednak koniec postępowania.

Jak podaje prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w połowie października do olsztyńskiej prokuratury wpłynęła notatka z polskiej ambasady w Egipcie, z której wynika, że kierowca busa Ali M. został w Egipcie prawomocnie osądzony. To on spowodował wypadek w okolicy egipskiej miejscowości Marsa Alam, w której zginęła dwójka Polaków oraz Egipcjanin.

Wypadek w Marsa Alam (Egipt)
Wypadek w Marsa Alam (Egipt)
Źródło zdjęcia: Szymon/Kontakt24

- Z notatki wynika, że w listopadzie 2025 roku Ali M. został uniewinniony, ale od tego wyroku odwołała się prokuratura. W styczniu 2026 roku Ali M. został skazany na 6 miesięcy więzienia. Ten wyrok także został zaskarżony i w efekcie tego Ali M. w marcu został skazany na 6 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata. Ten wyrok egipskiego sądu jest prawomocny, ale my nie znamy poza tymi danymi innych szczegółów - poinformował prokurator Brodowski. 

Rzecznik podkreślił, że to postępowanie nadal jest prowadzone, ponieważ strona egipska do tej pory nie nadesłała materiałów, o które wnioskowaliśmy. - Nie wiadomo też, czy i kiedy w ogóle nadejdą - dodał Brodowski.

Trwa śledztwo ws. śmierci mieszkanki Olsztyna i jej syna w Egipcie

Przypomnijmy: chodzi o wypadek z lipca ubiegłego roku, do którego doszło w pobliżu turystycznego kurortu Marsa Alam w Egipcie. Podczas fakultatywnej wycieczki kierowca busa stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, wypadł z drogi, a następnie wielokrotnie dachował.

W wyniku wypadku zginęła mieszkanka Olsztyna i jej 7-letni syn. Pełnomocnik rodziny zmarłych złożył wówczas w olsztyńskiej prokuraturze zawiadomienie o możliwości spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
EgiptOlsztynWypadekProkuratura
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