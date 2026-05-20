Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

W parku ma stanąć rzeźba jelenia. Pomysł myśliwych budzi emocje

|
Rzeźba jelenia ma stanąć w centrum Olsztyna
Stado jeleni spłoszone przez wilka. Policja ostrzega
Źródło wideo: KWP w Olsztynie
Źródło zdj. gł.: Kazimierz Pawlak
W parku w centrum Olsztyna stanie rzeźba jelenia z brązu. Na pomysł wpadli myśliwi, którzy na ten cel zbierali przez kilka lat łuski po nabojach. Pieniądze ze sprzedaży pokryły w części zakup figury. Zdaniem społeczników, krytykujących tę inwestycję, rzeźba nie będzie "atrakcją, tylko symbolem przemocy wobec zwierząt". Pomysłodawcy projektu odpierają zarzuty.

Pomysł zrodził się wśród myśliwych w 2016 roku. - W Białowieży stoi Żubr, w Siedlcach łoś, więc jako Olsztyn - kraina lasów i jezior - też chcieliśmy mieć coś swojego - mówi Kazimierz Pawlak, jeden z pomysłodawców.

- Pojawił się temat, skąd wziąć pieniądze. Jeden z kolegów wpadł na pomysł, by nazbierać trochę łusek po amunicji. Dzięki pomocy policji, wojska i służby więziennej udało się. Łuski zbieraliśmy przez osiem lat. Uzbieraliśmy ich około półtorej tony, ale nie na tyle dużo, by wykonać odlew. Z czasem jednak doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę łuski nie nadawały się do odlewu, ponieważ mosiądz nie jest materiałem lejącym. To trzeba było wykonać z brązu - dodaje Pawlak, który jest też prezesem Fundacji Nemrod.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika

Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika

METEO
Po co nam myśliwi?

Po co nam myśliwi?

Tomasz Słomczyński

I to właśnie on założył pod koniec 2024 roku fundację, która zajęła się realizacją inwestycji. Zebrane łuski zostały sprzedane na złomie, a pieniądze z ich sprzedaży zasiliły budżet przeznaczony na odlew rzeźby. Wciąż jednak nie była to kwota, która satysfakcjonowała myśliwych.

- Wpłacać zaczęli również koledzy. Do tego koła łowieckie, nadleśnictwo jakąś dotację dało, którą oczywiście rozliczyliśmy zgonie z prawem. Udało się w sumie uzbierać około 50 tysięcy złotych. Byliśmy w wielu odlewniach, jednak cena była zbyt wysoka, ponieważ wychodziło około 200 tysięcy złotych. To było zdecydowanie za drogo - mówi Kazimierz Pawlak.

Rzeźba jelenia ma stanąć w centrum Olsztyna
Rzeźba jelenia ma stanąć w centrum Olsztyna
Źródło zdjęcia: Kazimierz Pawlak

Wpadł więc na pomysł, by poszukać tańszego wykonawcy. Wybór padł na Chiny. - Zacząłem szukać tańszego wykonawcy. Znalazłem w Chinach. Bardzo porządna firma, która zajęła się odlewem rzeźby - dodaje Pawlak.

Pomysł, który wzbudza emocje

Od października 2025 roku rzeźba jest już w Olsztynie. Miasto wydało wcześniej zgodę na jej postawienie. Na 19 czerwca jest zaplanowana uroczystość w parku centralnym, podczas której nastąpi jej odsłonięcie. To budzi jednak pewien niesmak wśród społeczników z organizacji ekologicznych. Zdaniem Magdy Orłowskiej z Olsztyńskiej Koalicji Organizacji Prozwierzęcych, to nie jest dobry pomysł.

- To nie jest "atrakcja", tylko symbol przemocy wobec zwierząt, który ktoś chce postawić w samym sercu naszego miasta. Pomysł, żeby tworzyć pomnik jelenia "z łusek po nabojach", którymi zabija się zwierzęta, jest po prostu makabryczny i kompletnie oderwany od wrażliwości społecznej. Trudno zrozumieć, dlaczego przestrzeń publiczna, która powinna łączyć mieszkańców i budować szacunek do przyrody, ma być miejscem gloryfikowania środowiska odpowiedzialnego za zabijanie zwierząt dla rozrywki. My jako strona społeczna mówimy stanowcze nie - mówi Magda Orłowska z Koalicji Organizacji Prozwierzęcych.

Kazimierz Pawlak odpiera jednak te zarzuty. Podkreśla jeszcze raz, że łuski pochodzą od służb - policji, wojska i służby więziennej. - Szanuję panią, ale warto byłoby podjąć rzeczową dyskusję. Pani nie spytała się, co to za łuski i skąd pochodzą - odpowiada.

Prezes fundacji zapowiedział, że myśliwi zamierzają w przyszłości stworzyć w parku kolejne rzeźby. Ten swoisty "zwierzyniec" ma stanowić lokalną atrakcję turystyczną i edukacyjną.

OGLĄDAJ: TVN24 BiS
pc

TVN24 BiS
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
12 min
pc
Słyszą: on naprawdę tak powiedział? Tłumacze Trumpa ujawniają kulisy
TVN24+ Originals
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
Wywiad medyczny
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
OlsztynJeleńMyśliwi
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
sejm-0001
Udawał w Sejmie lokomotywę, teraz chce wręczyć kwiaty
Monika Winiarska
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
Polska
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy dotarli przed Sejm. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
Kujawsko-Pomorskie
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
Zdrowie
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Porsche miało inne numery rejestracyjne z przodu i z tyłu
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
Świat
Sana Yousaf
Gwiazda TikToka zastrzelona w domu. Sprawcę skazano na karę śmierci
Świat
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
Świat
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
Kultura i styl
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Peter Magyar
Premier, prezydent, parlament. Teraz Magyar rusza do Gdańska
RELACJA
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Policjantka w grupie przestępczej? "Została zawieszona w czynnościach służbowych"
Łódź
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijają ważne stacje
WARSZAWA
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
Szczecin
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Waldemar Żurek
Żurek: będziemy się starali unieważnić dokument Ziobry
Polska
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
Polska
kierownica zegarek samochod shutterstock_2658863449
Badania kierowców będą droższe. Rząd szykuje zmiany
BIZNES
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Drony nad Polską
Starosta nie informował o dronach, bo uznał, że to były tajne ćwiczenia
Lublin
Litwa
Dron w pobliżu Wilna
Świat
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
Świat
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
Zdrowie
Archeolodzy w Gdańsku znaleźli płytę nagrobną z XIII wieku
Znaleźli płytę nagrobną z XIII wieku. "Miejsce spoczynku ważnej osoby"
Trójmiasto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica