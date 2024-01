Pędził przez miasto, zabił rodzeństwo. Po wyroku trafił do aresztu, bo "nie przestrzega norm i zasad"

Do wypadku, który wstrząsnął opinią publiczną, doszło w listopadzie 2021 roku na ulicy Bałtyckiej w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie). Biegli ustalili, że samochód Zbigniewa G. jechał ze średnią prędkością 174 kilometrów na godzinę, miejscami rozpędzając się do 190. W pewnym momencie uderzył w pojazd, w którym znajdowali się 23-letnia Weronika i jej 25-letni brat Sebastian.

Siła uderzenia była tak ogromna, że młodzi ludzie zginęli na miejscu. G. wyszedł z wypadku bez szwanku, wysiadł z samochodu i nawet nie podszedł do rozbitego samochodu rodzeństwa - z portfelem w ręce uciekł do lasu. W swoim rozbitym samochodzie zostawił telefon, zdaniem prokuratury zrobił to po to, by nie można go było namierzyć.