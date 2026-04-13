Olsztyn

Sąd miał płacić ponad milion złotych za automaty do gier. Jest wyrok

|
automaty do gier, hazard, kasyno
Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie
Źródło: Google Earth
Decyzją Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Sąd Okręgowy w Olsztynie może sprzedać około 9,2 tysiąca automatów do gier hazardowych. Za ich przechowywanie płaci ponad milion złotych rocznie. Sprzedaży tak zwanych jednorękich bandytów byli przeciwni obrońcy oskarżonych.

Postępowanie liczy aż 1,6 tysiąca tomów akt. To rekordowa sprawa karna, do której wyznaczony został jeden sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Prokuratura Regionalna w Gdańsku zarzuciła 22 osobom między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy oraz przestępstwa skarbowe polegające na urządzaniu i prowadzeniu bez koncesji zbiorowego uczestnictwa w grach hazardowych na automatach.

Dowodami rzeczowymi są w tej sprawie zabezpieczone automaty do gier. W sumie maszyn jest około 9,2 tysiąca, za ich przechowywanie sąd miał rocznie płacić 1,3 miliona złotych warmińskiej Caritas, do której należą magazyny, gdzie przechowywane są te automaty.

Z powodu wysokich kosztów związanych z przechowywaniem automatów sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski wydał postanowienie o ich sprzedaży, mimo że sprawa grupy jeszcze się nie zaczęła.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Obrońcy oskarżonych zaskarżyli tę decyzję do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Motywowali ją między innymi tym, że zanim automaty zostaną sprzedane, powinni zbadać je biegli sądowi.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w poniedziałek zajmował się sprawą sprzedaży jednorękich bandytów i podtrzymał wcześniejszą decyzję olsztyńskiego sądu.

- Teraz przekażemy tę decyzję naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego i to urząd skarbowy będzie się fizycznie zajmował sprzedażą tych maszyn. Sąd nie będzie ani ogłaszał przetargów na ich sprzedaż, ani nie będzie robił nic innego związanego ze sprzedawaniem tych sprzętów - podkreślił w rozmowie z PAP sędzia Dąbrowski-Żegalski. Dodał, że jeśli nie uda się sprzedać tych maszyn, będzie można je zutylizować.

Zdaniem sędziego państwo polskie nie powinno ponosić kosztów trzymania tych maszyn. - A ponosimy je od kilku lat - zaznaczył Dąbrowski-Żegalski.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica