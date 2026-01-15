Adwokat od "trumien na kółkach" skazany na dwa lata więzienia Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Mecenas Paweł K. 11 kwietnia zeszłego roku został nieprawomocnie skazany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie na karę dwóch lat więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. O wypadku było głośno w całym kraju, bo prawnik po tragedii zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym mówił, że "to była konfrontacja bezpiecznego auta z trumną na kółkach".

Po ogłoszeniu wyroku apelację zapowiedziała zarówno prokuratura i oskarżyciel posiłkowy (domagając się surowszej kary), jak i obrońcy mecenasa K., którzy zaznaczali, że ich klient powinien zostać uniewinniony.

Rozprawa odwoławcza miała ruszyć w listopadzie zeszłego roku, ale tamten termin został przełożony na wniosek pełnomocnika rodziny. Dopiero teraz jednak okazało się, że rozprawa nie mogłaby się rozpocząć ze względów formalnych.

Okazało się bowiem, że Sąd Rejonowy w Olsztynie nie zorientował się, że nieprawomocnie skazany prawnik się przeprowadził. Sekretariat sądu wysyłał zatem pisma na niewłaściwy adres. Co teraz? Akta sprawy wróciły do Sądu Rejonowego, który ma poprawić swoje błędy. A termin rozpoczęcia procesu odwoławczego wciąż jest zagadką.

Pierwotnie proces odwoławczy prawnika, który zaszokował opinię publiczną komentarzem o "trumnach na kółkach" miał ruszyć już w listopadzie. Tak się jednak nie stało, bo sąd przychylił się do wniosku pełnomocnika rodzin zmarłych, mecenasa Karola Rogalskiego. - Nie mogłem być wtedy na rozprawie, a oskarżycielom posiłkowym bardzo zależało na mojej obecności - mówi prawnik. Sąd wtedy przychylił się do wniosku i wyznaczył nowy termin - na czwartek, 15 stycznia. Wcześniej się nie dało, bo - jak przekazywał nam wtedy sędzia Adam Barczak, rzecznik prasowy olsztyńskiego sądu - wyznaczony do prowadzenia procesu skład miał już wypełniony grafik, a sytuacje dodatkowo komplikował okres Bożego Narodzenia.