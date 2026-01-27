Olsztyn. Tysiąc sześćset tomów akt przywiezione ciężarówką i tylko jeden sędzia. Rekordowa sprawa karna

Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie w grudniu 2025 roku. Dotyczy między innymi zorganizowanej grupy przestępczej i urządzania gier hazardowych na automatach bez wymaganych koncesji. W sprawie oskarżone są 22 osoby, którym łącznie postawiono ponad 60 tysięcy zarzutów

Obejmuje blisko 1600 tomów akt, czyli około 320 tysięcy kart dokumentów. Sam akt oskarżenia liczy 146 tomów. Dokumenty zostały przywiezione do sądu ciężarówką. Sprawa jest tak obszerna, że akta nie mieszczą się w standardowych szafach. Sąd musiał zagospodarować jedną salę, by pomieścić wszystkie dokumenty.

Gdyby przyjąć założenie, że sędzia będzie w stanie przeczytać średnio 100 kart dziennie, potrzebowałby na zapoznanie się z całością materiału 3 tys. 200 dni. Standardowo na etacie w ciągu roku mamy ok. 230 dni pracujących. Przeczytanie wszystkiego w takim tempie zajęłoby czternaście lat.

Rekordowa sprawa karna. Sędzia musi sam przeczytać 320 tysięcy kart dokumentów Źródło: Sąd Okręgowy w Olsztynie

Sprawa tylko dla jednego sędziego

"Do Sądu Okręgowego w Olsztynie trafiła sprawa, jakiej dotąd tu nie było" - poinformował Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Do sprawy, według przepisów, został przydzielony tylko jeden sędzia zawodowy. Zajmie się nią sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

- Sprawa trafiła do mojego referatu. W związku z tym będę musiał zapoznać się z całym materiałem dowodowym i dopiero wówczas będziemy mogli mówić o terminie rozprawy - mówi sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

