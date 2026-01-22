Na udostępnionym przez olsztyńską policję nagraniu widać, że kierowca auta osobowego ze zbyt dużą prędkością próbował skręcić w prostopadłą ulicę. W konsekwencji pojazd wypadł z drogi, przebił się przez zalegający na wysepce oddzielającej pasy śnieg i uderzył w słup, co spowodowało krótkotrwałą awarią pracy lampy. Huk, do którego musiało wtedy dojść (na nagraniach nie ma dźwięku) zaalarmował policjantów, którzy w pobliżu tankowali radiowóz.
"Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na pomoc osobom poszkodowanym. Kiedy podjechali do auta zauważyli, że wysiada z niego dwóch mężczyzn, którzy próbują oddalić się z miejsca zdarzenia" - czytamy w komunikacie olsztyńskiej komendy.
Zatrzymani
Na nagraniu widać, że dwie osoby szybko starają się wydostać z uszkodzonego auta za pomocą drzwi pasażera. Drugi z wysiadających mężczyzn najpierw potyka się o oderwany fragment pojazdu, a potem - nawet kiedy już nic nie znajduje się pod jego nogami - ma problemy z utrzymaniem równowagi.
Miejskie kamery nagrały, jak do obu mężczyzn podbiegają policjanci i ich zatrzymują.
"Jak się okazało kierowcą Mazdy był 32-letni mieszkaniec Olsztyna. Mężczyzna był kompletnie pijany. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało ponad trzy promile. 32-latek stracił swoje prawo jazdy. Ponadto, policjanci znaleźli przy nim woreczek strunowy z zawartością zielonego suszu" - przekazuje policja w komunikacie.
Pasażer pojazdu, 33-latek, również został zatrzymany. "Był pod wpływem alkoholu i również posiadał przy sobie narkotyki. Obaj mężczyźni osadzeni zostali w policyjnym areszcie. Za popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem" - podano.
Autorka/Autor: bż/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Olsztyn