Olsztyn Nietypowy przypadek na nocnym dyżurze. Lekarz usunął muchę z ucha pięciolatka Oprac. Natalia Grzybowska |

W 2025 roku z pomocy medycznej na SOR-ach skorzystało 6,6 miliona osób Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

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W nocy na Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zgłosili się rodzice z pięcioletnim chłopcem. Powodem ich wiztyty była obecność ciała obcego w uchu. Okazało się, że do przewodu słuchowego dostała się mucha.

Otolaryngolog usunął owada za pomocą ssaka i kleszczyków. Zabieg zakończył się pomyślnie, dzięki czemu dziecko mogło wrócić z rodzicami do domu.

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Owada lepiej zostawić lekarzowi

Jak informuje szpital, owad w uchu może powodować między innymi ból, silny dyskomfort, uczucie rozpierania czy nietypowe odgłosy słyszane przez pacjenta.

W przypadku żywego ciała obcego nie należy próbować wyciągać go samodzielnie patyczkiem czy pęsetą. Takie próby mogą doprowadzić do wepchnięcia owada głębiej albo uszkodzenia przewodu słuchowego czy błony bębenkowej. W takiej sytuacji najbezpieczniej zgłosić się do lekarza.

Źródło: Google Maps