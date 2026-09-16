Nietypowy przypadek na nocnym dyżurze. Lekarz usunął muchę z ucha pięciolatka
W nocy na Szpitalny Oddział Ratunkowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zgłosili się rodzice z pięcioletnim chłopcem. Powodem ich wiztyty była obecność ciała obcego w uchu. Okazało się, że do przewodu słuchowego dostała się mucha.
Otolaryngolog usunął owada za pomocą ssaka i kleszczyków. Zabieg zakończył się pomyślnie, dzięki czemu dziecko mogło wrócić z rodzicami do domu.
Owada lepiej zostawić lekarzowi
Jak informuje szpital, owad w uchu może powodować między innymi ból, silny dyskomfort, uczucie rozpierania czy nietypowe odgłosy słyszane przez pacjenta.
W przypadku żywego ciała obcego nie należy próbować wyciągać go samodzielnie patyczkiem czy pęsetą. Takie próby mogą doprowadzić do wepchnięcia owada głębiej albo uszkodzenia przewodu słuchowego czy błony bębenkowej. W takiej sytuacji najbezpieczniej zgłosić się do lekarza.