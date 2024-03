Szef Solidarnej Polski odpowiadał też za nominację drugiego z zawieszonych sędziów, Macieja Nawackiego, który również jest członkiem nowej KRS. Część prawników podważa prawidłowość powołania sędziego do tego organu. Nawacki bowiem podpisał się pod własną kandydaturą do pierwszej kadencji KRS. Jako prezes sądu Nawacki konsekwentnie nie dopuszczał do orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna, mimo że bydgoski Sąd Rejonowy zdecydował, że Juszczyszyn powinien wrócić do pracy (ostatecznie sędzia Juszczyszyn mógł wrócić do orzekania dopiero w grudniu 2023 roku).