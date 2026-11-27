Olsztyn Oszustwa metodą "na pracownika banku" i ponad dwa miliony złotych strat Damian Nowicki |

Metodą "na pracownika banku" ukradli ponad 2 miliony. Podejrzani staną przed sądem Źródło wideo: Policja Warmińsko-Mazurska Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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W czwartek 26 listopada warmińsko-mazurska policja poinformowała, że zakończyło się śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami metodą na pracownika banku.

W wyniku działań prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach do sądu skierowano akty oskarżenia wobec sześciu osób. Troje z podejrzanych będzie odpowiadało za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i oszustwa. Pozostałe trzy osoby mają zarzuty pomocnictwa w oszustwie. Wszyscy to obcokrajowcy.

Jak poinformowali śledczy, ofiarami oszustów padły 34 osoby, a łączne straty sięgnęły ponad dwóch milionów złotych.

Straciła 135 tysięcy złotych

Przestępcza działalność grupy trwała od marca do czerwca 2025 roku. Pierwsza z osób pokrzywdzonych przez rzekomych pracowników banku zgłosiła się w kwietniu ubiegłego roku na komendę policji w Ełku.

- Zadzwonili do niej przestępcy, którzy przekonali ją, że ktoś próbuje zaciągnąć pożyczki na jej dane. Wmawiali jej, że aby uchronić oszczędności przed utratą, musi wpłacić je na tak zwane konto techniczne. Kobieta, postępując zgodnie z instrukcjami oszustów, przekazała 135 tysięcy złotych - podał młodszy aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Fałszywe oferty pracy i konta bankowe

Policjanci z olsztyńskiego wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną ustalili i zatrzymali podejrzanych w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Niektórzy z zatrzymanych mieli zajmować się werbowaniem osób, na których dane zakładano rachunki bankowe. To właśnie na te konta trafiały wyłudzone pieniądze, które następnie były zamieniane na kryptowaluty.

- Osoby, których dane wykorzystywano do zakładania rachunków, były pozyskiwane za pośrednictwem fałszywych ofert pracy publikowanych na portalach społecznościowych - wyjaśnił Jurkun.

Za oszustwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. W przypadku uczynienia z przestępczego procederu stałego źródła dochodu kara może wynieść nawet 15 lat więzienia.