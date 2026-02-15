Rozszczelnienie gazociągu w Olsztynie. Przerwy w dostawie

Do zdarzenia doszło w Olsztynie Źródło: Google Maps

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała Aneta Szczepańska z Polskiej Spółki Gazownictwa, doszło do samoistnego rozszczelnienia gazociągu średniego ciśnienia. Dodała, że awaria jest usuwana przez pogotowie gazowe, a miejsce zostało zabezpieczone.

W związku z pracami czasowo wstrzymany jest ruch pojazdów na odcinku około 400 metrów ulicy Dybowskiego.

Urząd miasta: prosimy o zachowanie spokoju

Według Anety Szczepańskiej awaria ma zostać usunięta jeszcze w niedzielę, a gazu nie ma obecnie 10 odbiorców.

Przyznała, że rozszczelnienie gazociągu może mieć związek z warunkami atmosferycznymi, tj. ruchem gruntu spowodowanym zmianami temperatury. Od weekendu po krótkim ociepleniu w Olsztynie znowu są mrozy.

Olsztyński Urząd Miasta poinformował w mediach społecznościowych, że obecnie od sieci gazowej odcięty jest odcinek ul. Dybowskiego między ul. Warszawską a ul. Oczapowskiego.

"Sytuacja jest pod kontrolą, ale prace mogą potrwać. Równolegle przygotowujemy scenariusze awaryjne na wypadek, gdyby usunięcie usterki wymagało więcej czasu" – podał w komunikacie magistrat.

"Prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu. Jeśli zauważycie niepokojące objawy, takie jak zapach gazu, natychmiast zgłaszajcie to pod numer alarmowy 112 lub pogotowie gazowe 992" - dodali urzędnicy

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska