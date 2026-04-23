Olsztyn Fałszywa akcja policyjna kosztowała seniora 200 tysięcy złotych Oprac. Svitlana Kucherenko |

Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie Źródło: Google Earth

Olsztyńska policja poinformowała w czwartek, że na początku kwietnia mieszkaniec Olsztyna odebrał telefon od oszustów podających się za pracowników banku. Oszuści powiedzieli seniorowi, że na jego dane ktoś chce zaciągnąć pożyczkę. Następnie z 67-latkiem skontaktował się rzekomy dział bezpieczeństwa banku.

- Pokrzywdzony dowiedział się, że w banku działa grupa przestępcza okradająca klientów i obecnie prowadzona jest szeroko zakrojona akcja we współpracy z policją. Ta akcja miała służyć zatrzymaniu sprawców na gorącym uczynku - poinformował oficer prasowy policji w Olsztynie Anna Balińska. Dodała, że oszuści, by się uwiarygodnić, poprosili 67-latka o jego adres e-mail i wysłali mu sfałszowane dokumenty. Było wśród nich m.in. pismo z prokuratury, oświadczenie do podpisu oraz instrukcje, jak należy postępować w trakcie tej "akcji".

10 dni manipulacji i fałszywe dokumenty

Oszuści przez 10 dni kontaktowali się z mieszkańcem Olsztyna. On w tym czasie zgodnie z ich instrukcjami przelewał pieniądze na rzekome konto techniczne. W sumie przelał oszustom blisko 200 tys. zł.

O tym, że padł ofiarą oszustwa 67-latek dowiedział się, gdy sam zadzwonił na infolinię swojego banku.

Policja przypomina, że ani policjanci, ani prokuratorzy nigdy nie proszą osób postronnych o pomaganie w śledztwach i postępowaniach. Gdy ktoś odbierze taki telefon, powinien się rozłączyć i sam zadzwonić na policję.

