Fałszywa akcja policyjna kosztowała seniora 200 tysięcy złotych
Olsztyńska policja poinformowała w czwartek, że na początku kwietnia mieszkaniec Olsztyna odebrał telefon od oszustów podających się za pracowników banku. Oszuści powiedzieli seniorowi, że na jego dane ktoś chce zaciągnąć pożyczkę. Następnie z 67-latkiem skontaktował się rzekomy dział bezpieczeństwa banku.
- Pokrzywdzony dowiedział się, że w banku działa grupa przestępcza okradająca klientów i obecnie prowadzona jest szeroko zakrojona akcja we współpracy z policją. Ta akcja miała służyć zatrzymaniu sprawców na gorącym uczynku - poinformował oficer prasowy policji w Olsztynie Anna Balińska. Dodała, że oszuści, by się uwiarygodnić, poprosili 67-latka o jego adres e-mail i wysłali mu sfałszowane dokumenty. Było wśród nich m.in. pismo z prokuratury, oświadczenie do podpisu oraz instrukcje, jak należy postępować w trakcie tej "akcji".
10 dni manipulacji i fałszywe dokumenty
Oszuści przez 10 dni kontaktowali się z mieszkańcem Olsztyna. On w tym czasie zgodnie z ich instrukcjami przelewał pieniądze na rzekome konto techniczne. W sumie przelał oszustom blisko 200 tys. zł.
O tym, że padł ofiarą oszustwa 67-latek dowiedział się, gdy sam zadzwonił na infolinię swojego banku.
Policja przypomina, że ani policjanci, ani prokuratorzy nigdy nie proszą osób postronnych o pomaganie w śledztwach i postępowaniach. Gdy ktoś odbierze taki telefon, powinien się rozłączyć i sam zadzwonić na policję.
