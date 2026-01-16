Dziki weszły na tory, sparaliżowały ruch tramwajów. Nagranie

Do nietypowego zdarzenia doszło w środę wieczorem na ulicy Krasickiego w Olsztynie. Nagranie, na którym widać watahę dzików blokującą ruch tramwajowy opublikowała "Gazeta Olsztyńska".
"Motorniczowie zmuszeni byli zatrzymać składy i czekać, aż zwierzęta same opuszczą tory. Cała sytuacja trwała około 30 minut" - czytamy na stronie "Gazety".
Dziki same odeszły
Zwierzęta w końcu same opuściły torowisko i ruch tramwajów został wznowiony.
Autorka/Autor: MAK/gp
Źródło: Gazeta Olsztyńska, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Gazeta Olsztyńska, Andrzej Sprzączak