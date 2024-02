Były siatkarz ogłosił swój start w wyborach. Chce zostać prezydentem

czytaj dalej

Wydarzenia przed Sejmem to nie był wynik żadnej nielojalności, tylko jakiegoś nieporozumienia - mówił Jarosław Kaczyński. Odniósł się do szarpaniny, do której doszło, gdy chciano wprowadzić do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezes PiS wyjaśniał, jaki był plan. - Miało być tak, że ja, jeszcze kilka innych osób i oczywiście dwaj zainteresowani, czyli panowie Kamiński i Wąsik, idą. Pokazujemy dokumenty - powiedział. Jego zdaniem inni posłowie ruszyli ku budynkowi, gdyż byli "zdezorientowani".