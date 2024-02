Balon z listem pokonał 900 kilometrów

czytaj dalej

Podwójny spacerowy wózek dziecięcy stał w autobusie raz tyłem do drzwi, innym razem tyłem do kierunku jazdy. Tak przynajmniej wynika z nagrań, które opublikowała matka. Kierowcy z Katowic się to nie podobało. Nie ruszył, dopóki matka z wózkiem nie wysiadła. Przełożeni grożą kierowcy surową karą. A co mówią regulaminy i testy bezpieczeństwa?