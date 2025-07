Sąd zdecydował w sprawie 19-latków podejrzanych o planowanie zamachów

Podejrzani "o planowanie czynu o charakterze terrorystycznym". Jacek Dobrzyński o szczegółach Źródło: TVN24

W połowie czerwca służby poinformowały o śledztwie dotyczącym planowanych ataków terrorystycznych, w którym podejrzanymi są mieszkańcy Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Według ABW i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, mężczyźni gromadzili środki o właściwościach pirotechnicznych oraz instrukcje dotyczące konstruowania układów wybuchowych. Uczęszczali na strzelnice i prowadzili treningi o charakterze militarno-taktycznym.

Zarzuty w tej sprawie usłyszało łącznie trzech 19-latków - koledzy z jednego podwórka, którzy chodzili do tej samej szkoły średniej. Służby podały wówczas, że w kwietniu dwaj mężczyźni trafili na dwa miesiące do aresztu. Trzeci zatrzymany w czerwcu po postawieniu zarzutów nie został aresztowany; zastosowano wobec niego środki wolnościowe.

Sąd tłumaczy decyzję w sprawie braku aresztu

Po upływie dwumiesięcznego aresztu, sąd w czerwcu nie przedłużył go dla pierwszych dwóch podejrzanych. Prokurator wniósł zażalenie na tę decyzję do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prokurator odwołał się też od postanowienia olsztyńskiego Sądu Rejonowego wobec trzeciego mężczyzny o odmowie aresztu.

Jak przekazał we wtorek w komunikacie rzecznik SO w Olsztynie Adam Barczak, Sąd Okręgowy w Olsztynie we wtorek uznał, że zażalenia prokuratora nie zasługują na uwzględnienie i tym samym utrzymał w mocy wszystkie trzy zaskarżone postanowienia sądu pierwszej instancji.

- W ocenie sądu odwoławczego, zaskarżone postanowienia, co do stwierdzenia braku podstaw stosowania tymczasowego aresztowania, są prawidłowe pod względem faktycznym i prawnym - przekazał rzecznik SO w Olsztynie.

Inspirowali się zamachowcami

Według prokuratury, podejrzani swoją inspirację czerpali m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh. Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy – przekazała prokuratura.

19-latkom przedstawiono m.in. zarzuty popełnienia przestępstw z art. 168 k.k. w zw. z art. 163 k.k., które dotyczą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Zagrożenie karą wynosi od roku do lat 10. Podejrzani usłyszeli także zarzuty z art. 255a par. 2 k.k., które dotyczą uczestnictwa w szkoleniu mającym na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czyny te są zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.