Krowa wykopała niewybuch z II wojny światowej. Interweniowali saperzy

- Dawno nie widziałem tak szalejącego pożaru - mówi wójt. Ogień wydobywał się z okna i balkonu mieszkania na parterze, gdy do bloku dotarli strażacy. Ewakuowali lokatorów przez zadymioną klatkę schodową i po drabinie strażackiej. Jedną osobę zabrano do szpitala. Nikt nie wrócił do domu na noc. Przed pobliskim sklepem mieszkańcy ujęli kompletnie pijanego 37-latka. Twierdzą, że to podpalacz.