Olsztyn Zabarykadował się w piwnicy i groził, że wysadzi blok. Strażak oblał go wodą, policja obezwładniła Tomasz Mikulicz |

Łeba. Doszło do wybuchu gazu w camperze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Służby dostały zgłoszenie w niedzielę po godzinie 19. 38-letni mężczyzna zabarykadował się w piwnicy jednego z bloków Olecku i groził, że wysadzi budynek.

- Miał też 11-kilogramową butlę z gazem propan-butan. Groził, że ją podpali - mówi st. kpt. Jacek Niewiarowski z Komendy Powiatowej PSP w Olecku.

Powstrzymał niebezpiecznego mężczyznę

Jak czytamy w poście na profilu facebookowym komendy "w krytycznym momencie niezwykłą odwagą, zdecydowaniem i sprytem wykazał się dowódca zmiany I asp. sztab. Robert Popławski".

"Wykorzystując prąd wody, powstrzymał niebezpiecznego mężczyznę, umożliwiając policjantom jego bezpieczne obezwładnienie i zatrzymanie" - poinformowali strażacy.

Jak wyjaśnił nam mł.asp. Damian Rytwiński z Komendy Powiatowej Policji w Olecku, strażak najpierw sforsował prądem wody drzwi, za którymi stał niebezpieczny mężczyzna, a potem oblał wodą również jego.

Był poszukiwany

- Został od razu obezwładniony, wkrótce ma usłyszeć zarzuty. Ustalamy, jakie miał motywy. Wiemy, że był poszukiwany do odbycia 150 dni pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego - powiedział policjant.

W czasie akcji z bloku trzeba było ewakuować około 100 osób. Została przewietrzona i sprawdzona. Na szczęście nikomu nic się nie stało.