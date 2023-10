Nie żyje 17-latka, cztery osoby ranne. 18-letni kierowca "nie ma uprawnień, a pojazd nie był dopuszczony do ruchu"

W Ogrodnikach pod Elblągiem doszło do tragicznego wypadku, w którym na miejscu zginęła 17-letnia dziewczyna. Cztery osoby, z którymi podróżowała, trafiły do szpitala. Dwie są w ciężkim stanie. Z ustaleń policjantów wynika, że 18-latek, który kierował hondą nie miał uprawnień, a pojazd nie był dopuszczony do ruchu.