Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim Źródło: KPP Nowe Miasto Lubawskie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do pożaru mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Mieście Lubawskim doszło około godziny 7 rano. Z budynku przed przybyciem straży pożarnej ewakuowało się sześć osób, a strażacy ewakuowali kolejne trzy.

Spaleniu uległo mieszkanie na pierwszym piętrze Źródło: OSP Kurzętnik

Jak przekazał podkom. Bartłomiej Smarz z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, pomocy medycznej wymagała 17-latka, która miała objawy podtrucia dymem. Nastolatka została przetransportowana do szpitala na obserwację.

Sytuacja została opanowana

Akcja gaśnicza trwała około dwóch godzin. Strażacy informują, że praktycznie całe mieszkanie uległo spaleniu. W działaniach brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Na razie nie są znane przyczyny pożaru.

Akcja gaśnicza trwała ok. 2 godziny Źródło: OSP Kurzętnik

Ze względu na prowadzone działania ratownicze i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego policja wprowadziła w rejonie zdarzenia ruch wahadłowy. Jak podkreśla podkom. Smarz, wszystkie czynności na miejscu zostały już zakończone, a sytuacja jest opanowana.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD