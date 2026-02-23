Wyścigi na tafli jeziora Śniardwy, Nowe Guty (Warmińsko-Mazurskie) Źródło: Aneta/Kontakt24

Od kilku tygodni kierowcy wjeżdżają na zamarzniętą taflę jeziora Śniardwy. Pojawiły się nawet oferty płatnych szkoleń. O tym, jak wyścigi i drifty utrudniają życie mieszkańcom miejscowości Nowe Guty (województwo warmińsko-mazurskie) pisaliśmy niedawno na tvn24.pl

- Mieszkańcy są zmęczeni. Czasami nawet po godzinie 22 słychać wyjące silniki. To naprawdę bardzo trudna sytuacja. Ja chodzę po domu w słuchawkach wyciszających - mówiła nam wtedy pani Aneta.

W miniony weekend policja masowo kontrolowała przyjeżdzających tam kierowców. Jak przekazała nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu, w sobotę na drogach w okolicach Nowych Gut oraz drogach dojazdowych do jeziora Śniardwy policjanci przeprowadzili 107 kontroli drogowych.

Pouczenia, wnioski do sądu i mandaty

- Policjanci kontrolowali prędkość, stan techniczny samochodów, trzeźwość kierowców. Ujawniliśmy 70 różnego rodzaju wykroczeń, sześciu kierowców zostało pouczonych, skierowano trzy wnioski do sądu, zatrzymaliśmy 51 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny samochodów i nałożyliśmy 60 mandatów - powiedziała nadkom. Anna Szypczyńska, dodając, że wysokość mandatów wynosiła od 100 do 500 złotych.

Tegoroczna, mroźna zima sprawiła, że mazurskie jeziora, w tym największe - Śniardwy, Mamry czy Niegocin - ściął lód. A gdy temperatury spadły do minus 30 stopni Celsjusza na Śniardwy do Nowych Gut zaczęli przyjeżdżać kierowcy, który wjeżdżali na zamarzniętą taflę wody.

Prognozy pogody przewidują obecnie wzrost temperatury i jakiekolwiek przebywanie na zamarzniętych akwenach jest niebezpieczne.

Służby apelują, żeby nie wchodzić na lód

Wcześniej policja informowała, że nie ma uregulowań prawnych dotyczących ścigania się na lodzie. Nie ma przepisów zakazujących wchodzenia czy wjazdu samochodem na lód. Policja może i sprawdza to, czy kierowcy nie naruszyli przepisów porządkowych ruchu drogowego czy przepisów dotyczących środowiska - mówiła nadkom. Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Dodała, że policja może tylko apelować o zachowanie zdrowego rozsądku. Wody Polskie w Białymstoku, odnosząc się do zimowych jazd kierowców, zwróciły uwagę, że wjazd samochodem na zamarznięte jeziora stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

