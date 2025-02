Zabójstwo w wigilijną noc. Oskarżeni o zacieranie śladów chcą się dobrowolnie poddać karze

Wyjaśnił, że właśnie tamtędy szedł na pasterkę do kościoła w Kanigowie Andrzej B. Gdy doszedł do pijących Gabriel A. najpierw zaatakował Andrzeja B. słownie, a następnie zaczął go bić i kopać, m.in. w głowę i klatkę piersiową. - Znajdujący się obok Dawid Sz. próbował go powstrzymać, ale bezskutecznie. Gabriel A. w czasie bicia pokrzywdzonego stwierdził, iż musi go zabić, bo inaczej ten zawiadomi o pobiciu policję. W odpowiedzi na to zachowanie Dawid Sz. poszedł do domu. Nie udzielił pokrzywdzonemu pomocy i nie zawiadomił o zdarzeniu organu powołanego do ścigania, za co teraz został oskarżony - powiedział prok. Brodowski. Dodał, że Sz. przyznał się do winy i wyjaśnił, że nie zgłosił służbom tego zdarzenia, bo był w szoku po tym, co zobaczył.