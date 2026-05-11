Akcja CBŚP. Czternaście osób zatrzymanych na gorącym uczynku
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na gorącym uczynku zatrzymali 14 osób, które nielegalnie wysypywały śmieci. Są wśród nich dwie podejrzane o założenie i kierowanie grupą przestępczą, a także te, które transportowały i zakopywały odpady oraz fałszowały dokumentację.
- Podczas dalszych czynności, prowadzonych przy udziale pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz biegłego specjalisty, dokonano szczegółowych oględzin terenu. Przy użyciu ciężkiego sprzętu ujawniono kolejne nielegalnie zakopane odpady, w tym o charakterze komunalnym. W działaniach wsparcia udzielili również funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego - poinformował komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.
Z ustaleń Centralnego Biura Śledczego Policji wynika, że odpady trafiały na jedną z działek w gminie Nidzica, gdzie wcześniej funkcjonowało składowisko odpadów przeznaczone do rekultywacji.
Zakopywali nielegalne odpady
Zgodnie z wydaną decyzją administracyjną teren ten mógł być wykorzystywany wyłącznie do przetwarzania określonych odpadów, takich jak piasek, kamienie czy odpady budowlane. - Na działkę trafiały odpady komunalne nieprzeznaczone do tego typu przetwarzania, które następnie były zakopywane - przekazał komisarz Krzysztof Wrześniowski.
Jednocześnie dochodziło do fałszowania dokumentacji w zakresie rodzaju, masy oraz dat transportu odpadów. Łącznie w nielegalnej działalności brało udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania taką grupą, fałszowania dokumentacji oraz przestępstw przeciwko środowisku. Dwóch z nich zostało aresztowanych.
Źródło: PAP
