Olsztyn Akcja CBŚP. Czternaście osób zatrzymanych na gorącym uczynku Oprac. Michał Malinowski |

CBŚP zatrzymało 14 osób zajmujących się nielegalnym obrotem odpadami

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na gorącym uczynku zatrzymali 14 osób, które nielegalnie wysypywały śmieci. Są wśród nich dwie podejrzane o założenie i kierowanie grupą przestępczą, a także te, które transportowały i zakopywały odpady oraz fałszowały dokumentację.

- Podczas dalszych czynności, prowadzonych przy udziale pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz biegłego specjalisty, dokonano szczegółowych oględzin terenu. Przy użyciu ciężkiego sprzętu ujawniono kolejne nielegalnie zakopane odpady, w tym o charakterze komunalnym. W działaniach wsparcia udzielili również funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego - poinformował komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Z ustaleń Centralnego Biura Śledczego Policji wynika, że odpady trafiały na jedną z działek w gminie Nidzica, gdzie wcześniej funkcjonowało składowisko odpadów przeznaczone do rekultywacji.

Zakopywali nielegalne odpady

Zgodnie z wydaną decyzją administracyjną teren ten mógł być wykorzystywany wyłącznie do przetwarzania określonych odpadów, takich jak piasek, kamienie czy odpady budowlane. - Na działkę trafiały odpady komunalne nieprzeznaczone do tego typu przetwarzania, które następnie były zakopywane - przekazał komisarz Krzysztof Wrześniowski.

Jednocześnie dochodziło do fałszowania dokumentacji w zakresie rodzaju, masy oraz dat transportu odpadów. Łącznie w nielegalnej działalności brało udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania taką grupą, fałszowania dokumentacji oraz przestępstw przeciwko środowisku. Dwóch z nich zostało aresztowanych.

