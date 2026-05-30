Olsztyn Ktoś porzucił kilkadziesiąt skrzyń do transportu amunicji. Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa Oprac. Natalia Grzybowska |

Niebezpieczne znalezisko zostało zabezpieczone przez saperów Źródło zdj. gł.: D.Rudnicki | TVN 24 Wrocław

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy drewnianych skrzyń z oznaczeniami wojskowymi, które odnaleziono 28 maja. Według mundurowych tego typu skrzynie służą do transportu amunicji ćwiczebnej.

- Podjęte działania potwierdziły odnalezienie 33 skrzyń z przeznaczeniem do transportu nabojów ćwiczebnych 120 milimetrów - powiedział rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

- Oględziny miejsca zdarzenia jak i samych skrzyń wykluczyły, aby znajdowały się w nich jakiekolwiek naboje, łuski lub inne niebezpieczne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu - dodał Rozkosz.

Rzecznik przekazał, że trwa wyjaśnianie tego, skąd pochodzą skrzynie i kto jest ich właścicielem.

OGLĄDAJ: 25-lecie u podnóża Tatr. Co przygotowaliśmy?