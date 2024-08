Samochód owinął się wokół drzewa. Nie żyje kierowca

czytaj dalej

Celine Dion skrytykowała Donalda Trumpa i jego kandydata na wiceprezydenta J.D. Vance'a za wykorzystanie bez autoryzacji jej piosenki "My Heart Will Go On" na wiecu republikanów. W opublikowanym na jej profilu wpisie zapytała też ironicznie: i serio, ta piosenka?". Utwór jest bowiem najbardziej znany z filmu "Titanic" o tragicznym zatonięciu statku.