Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Mieli wyłudzić ponad pół miliona złotych ze środków publicznych. Usłyszeli 49 zarzutów

Wyłudzali dotacje, zostali zatrzymani
olsztyn.mp4
Źródło: KWP w Olsztynie
Policja zatrzymała dwóch mieszkańców powiatu olsztyńskiego. Mężczyźni mieli wyłudzić ponad pół miliona złotych ze środków publicznych. Obaj usłyszeli w sumie 49 zarzutów. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jak podała podkomisarz Paulina Karo, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, sprawa dotyczyła wprowadzenia w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeśli chodzi o własność użytkowania działek rolnych wskazywanych we wnioskach o przyznanie dotacji. Postępowanie obejmowało łącznie 438 działek ewidencyjnych położonych na terenie różnych województw i powiatów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Do drzwi seniorki zapukał fałszywy prokurator. Liczył na łatwy łup

Do drzwi seniorki zapukał fałszywy prokurator. Liczył na łatwy łup

Poznań
Grali na emocjach i wyłudzali pieniądze. Policjanci zatrzymali "słupy"

Grali na emocjach i wyłudzali pieniądze. Policjanci zatrzymali "słupy"

Poznań

- Cały proceder według zgłoszenia i ustaleń śledczych trwał od 2013 do 2022 roku. W wyniku tych działań podejrzani bezprawnie uzyskali środki finansowe w kwocie ponad 500 tysięcy złotych, pochodzące z funduszy publicznych - poinformowała podkomisarz Paulina Karo.

Policja otrzymała zawiadomienie w tej sprawie w grudniu 2024 roku. Od tego czasu trwały działania procesowe i operacyjne, które pozwoliły na dokładne odtworzenie sposobu popełnienia przestępstwa oraz jednoznaczne wskazanie osób podejrzanych. Z ustaleń śledczych wynikało, że byli to 59- i 49-latek - mieszkańcy powiatu olsztyńskiego.

Wyłudzali dotacje, zostali zatrzymani
Wyłudzali dotacje, zostali zatrzymani
Źródło: KWP w Olsztynie

Zatrzymanie i zarzuty dla dwóch mężczyzn

We wtorek (20 stycznia) doszło do zatrzymania zatrzymali obu podejrzanych. Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie usłyszeli zarzuty.

Prokurator Okręgowy w Olsztynie przedstawił 59-letniemu mężczyźnie 33 zarzuty, dotyczące m.in. osiągnięcia korzyści majątkowej, uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodu oraz przedkładania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnych, pisemnych oświadczeń w sprawach o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego. W wyniku tych działań mężczyzna wprowadził agencję w błąd co do przysługującego mu prawa do dopłat i uzyskał nienależne środki finansowe. 49-letni mężczyzna usłyszał 16 podobnych zarzutów związanych z udziałem w procederze.

- Wobec obu podejrzanych, prokurator okręgowy zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru, mający na celu zabezpieczenie prawidłowego toku prowadzonego śledztwa, jak również dokonał zabezpieczenia majątkowego na kwotę 700 tysięcy złotych. Obu mężczyznom grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności - przekazała podkomisarz Karo.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Olsztynie

Udostępnij:
TAGI:
Warmińsko-MazurskiePolicjaoszustwa
Czytaj także:
Smog (zdjęcie ilustracyjne)
Smog w Polsce. Alert RCB w ośmiu województwach
METEO
frank szwajcarski CHF
Dziś ważna decyzja dla frankowiczów. "Fundamentalne znaczenie"
BIZNES
Akcja służb w Ładzyniu
Samochód w rowie, w środku nieprzytomny kierowca. Reanimacja
WARSZAWA
Emilka miała trzy lata, nie żyje
Trzyletnia Emilka umierała w cierpieniu. Matka skazana, sprawa znów w sądzie
WARSZAWA
Taylor Swift podczas koncertu w Mediolanie (2024)
Taylor Swift drugą najmłodszą osobą w historii nominowaną do Galerii Sław
Kultura i styl
Prezydent USA Donald Trump
Trump: czasami dyktator jest potrzebny
Świat
Sycylia po przejściu burzy Harry
Ogromne zniszczenia po burzy. Media informują o miliardowych stratach
METEO
imageTitle
Świetna Świątek. Zwrot akcji nie przeszkodził
EUROSPORT
IŚ
Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open [RELACJA]
EUROSPORT
Stado jeleni spłoszone przez wilka. Policja ostrzega kierowców
Ogromne stado jeleni, a zza pagórka nagle wychodzi wilk. Nagranie
Olsztyn
IŚ
Zwarcie pod siatką w meczu Świątek. "Najdziwniejsza akcja"
EUROSPORT
39 min
pc
Usłyszała: pani operuje, czy tylko papiery robi? Polska rzeczywistość chirurżek
TVN24+ Originals
Waldemar Żurek
"Będzie miał ogromny problem". Żurek o tym, co "powie prezydentowi"
Rozmowa Piaseckiego
Grenlandia
Będzie kompromis w sprawie Grenlandii? Doniesienia mediów i komentarz NATO
Świat
moskwa lotnisko - Media_works shutterstock_380305000
Były wycofane z użytku, ale znów będą latać. Rosja przywraca stare samoloty
BIZNES
Bill i Hillary Clinton
Oskarżają Clintonów o obrazę Kongresu. W tle sprawa Epsteina
Świat
Mróz
Lodowaty poranek w większości Polski
METEO
broker, giełda, wall street
Trump odwołuje cła, giełda pnie się w górę
BIZNES
Gotówka, wagi, telefony i narkotyki znalezione w mieszkaniu 33-latka
Policjanci zapukali do mieszkania, przez okno wyleciały narkotyki
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski z humorem po samobójczym golu
EUROSPORT
Blisko 120 tysięcy wolontariuszy już w niedzielę zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
Kiedyś uratował ich sprzęt z serduszkiem. Teraz sami grają z WOŚP
WOŚP 2026
Mario Machado, grupa 1143
Neonazistowska grupa rozbita. Planowali ataki na muzułmanów 
Świat
Premier Donald Tusk w Sejmie, obok Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski
Z 15 zlikwidowano tylko pięć. "Jedna z największych porażek tej władzy"
Maria Pankowska
imageTitle
Smutny bilans Hurkacza w Melbourne
EUROSPORT
Namioty, w których mieszkańcy Kijowa mogą ogrzać się oraz dodładować urządzenia elektroniczne
Kijów wciąż walczy ze skutkami ataku. Polska wysłała 400 agregatów
Mark Rutte podczas wizyty w Davos
Rutte spotkał się z Trumpem. "Ta kwestia nie pojawiała się w moich dzisiejszych rozmowach"
Świat
Mróz
Dotkliwy mróz. Gdzie ostrzega przed nim IMGW
METEO
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Gubernator Kalifornii niewpuszczony do pawilonu USA w Davos
Świat
Ksiądz Michał Olszewski przed Sądem Okręgowym w Warszawie
Strategia: opóźnić proces. Relacja z pierwszej rozprawy księdza Olszewskiego
Maria Pankowska, Sebastian Klauziński
Prezydent USA Donald Trump podczas pobytu w Davos
Kto za, kto przeciw, kto się waha. Reakcje na zaproszenie od Trumpa
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica