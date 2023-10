W wypadku łodzi zginęła ośmiolatka. Sternik miał zakaz prowadzenia pojazdów. Ruszył jego proces

Piotr O. stawił się w sądzie we wtorek. "Przyznał, że w dniu 18 czerwca 2022 r. nie zastosował się do orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i kierował motorówką, nie mając do tego wymaganych uprawnień motorowodnych" - informuje sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Nie przyznał się do tego, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa

Łódź zatonęła. Pod pokładem była ośmiolatka

Motorówką podróżowało w sumie siedem osób, w tym troje dzieci. W pewnym momencie oskarżony miał wykonać niewłaściwy manewr w reakcji na fale wytworzone przez inne statki oraz ustawić łódź bokiem do fali, co przyczyniło się do utraty stateczności łodzi, a w konsekwencji do jej wywrócenia. Osoby podróżujące motorówką wpadły do wody, a łódź zatonęła.