Mrągowo

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek po południu policjanci z Mrągowa (woj. warmińsko-mazurskie) otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który ciągnął za motorowerem przywiązanego do pojazdu psa. O sprawie poinformował nas asp. Rafał Syczew, p.o. oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie.

- Policjanci ustalili wskazanego mężczyznę i motorower. Odnaleźli też truchło psa niedaleko jego posesji, które zostało zabezpieczone do badań – przekazał.

Sprawę nadzoruje prokuratura

72-latek został zatrzymany. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej. - Ustalamy dokładnie okoliczności śmierci psa i na podstawie tych ustaleń będziemy podejmować dalsze decyzje wobec tego zatrzymanego - dodał asp. Syczew.

Opracowała Natalia Grzybowska