Przyszły na "śniadanie prosto z drzewa"

W czwartek rano (16 października) dwa łosie odwiedziły jedną z posesji w Mikołajkach w powiecie mrągowskim. Skusiły się na rosnące w ogrodzie jabłka. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy zabezpieczali miejsce.
"Dwa łosie skuszone widokiem dorodnych, czerwonych jabłek, postanowiły zajrzeć do ogrodu i urządzić sobie śniadanie prosto z drzewa. Choć widok tych majestatycznych zwierząt wzbudził duże zainteresowanie, niektórzy mieszkańcy poczuli zrozumiały niepokój" - podała mrągowska policja.
Po zjedzeniu jabłek zwierzęta opuściły ogród.
Policja przestrzega i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w podobnych sytuacjach. Przede wszystkim należy zachować spokój i nie zbliżać się łosi. Nie wolno ich przepędzać ani próbować karmić. Gdy zwierzęta przebywają zbyt długo na posesji albo są zdezorientowane należy powiadomić służby.
"Zdarza się, że dzika przyroda zagląda do naszych miejscowości, dlatego warto pamiętać o głównych zasadach: obserwuj z daleka, nie przeszkadzaj, nie dokarmiaj" - dodała Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie.
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mrągowie