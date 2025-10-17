Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Przyszły na "śniadanie prosto z drzewa"

Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Źródło: KPP w Mrągowie
Niecodzienni goście odwiedzili jedną z posesji w Mikołajkach (Warmińsko-Mazurskie). Dwa łosie weszły rano do ogródka i zaczęły się zajadać jabłkami prosto z drzewa.

W czwartek rano (16 października) dwa łosie odwiedziły jedną z posesji w Mikołajkach w powiecie mrągowskim. Skusiły się na rosnące w ogrodzie jabłka. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy zabezpieczali miejsce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne

Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne

WARSZAWA
Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany

Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany

METEO

"Dwa łosie skuszone widokiem dorodnych, czerwonych jabłek, postanowiły zajrzeć do ogrodu i urządzić sobie śniadanie prosto z drzewa. Choć widok tych majestatycznych zwierząt wzbudził duże zainteresowanie, niektórzy mieszkańcy poczuli zrozumiały niepokój" - podała mrągowska policja.

Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Źródło: KPP w Mrągowie

Po zjedzeniu jabłek zwierzęta opuściły ogród.

Policja przestrzega i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w podobnych sytuacjach. Przede wszystkim należy zachować spokój i nie zbliżać się łosi. Nie wolno ich przepędzać ani próbować karmić. Gdy zwierzęta przebywają zbyt długo na posesji albo są zdezorientowane należy powiadomić służby.

Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Źródło: KPP w Mrągowie

"Zdarza się, że dzika przyroda zagląda do naszych miejscowości, dlatego warto pamiętać o głównych zasadach: obserwuj z daleka, nie przeszkadzaj, nie dokarmiaj" - dodała Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie.

Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Łosie na jednej z posesji w Mikołajkach. Skusiły się na jabłka
Źródło: KPP w Mrągowie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziki w Warszawie
Locha z młodymi przy ruchliwej arterii
WARSZAWA
Łoś Emil odwiedził Austrię
Wędrował przez kolejne kraje. Łoś Emil zatrzymany
METEO
Łoś Emil zawitał do Wiednia
"Na początku myśleliśmy, że to ryba"
METEO
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mrągowie

Udostępnij:
TAGI:
ŁośWarmińsko-Mazurskie
Czytaj także:
Silny wiatr
Ulewy, silny wiatr, a nawet burze. IMGW ostrzega tę część kraju
METEO
W budynku mieszkalnym w Bukareszcie doszło do potężnej eksplozji
Ogromna wyrwa po wybuchu. Są zabici, kilkanaście osób rannych
Świat
Pocisk Tomahawk odpalany z niszczyciela USS Laboon
Pogromca rosyjskiego sprzętu. Dlaczego Moskwa boi się Tomahawków
Maciej Michałek
imageTitle
Nie ma nagrania ani zdjęcia. Znaleźli dowód na rekord
EUROSPORT
42-latek podejrzany o serię podpaleń aut z ukraińskimi rejestracjami
Mają podejrzanego o serię podpaleń aut. Wziął na celownik te z ukraińskimi rejestracjami
Trójmiasto
Roman Giertych
Giertych dostanie odszkodowanie za akcję CBA
Ministerstwo Zdrowia
Zielone światło dla wydatków na zdrowie. Pieniędzy więcej, ale i tak zabraknie
Zdrowie
shutterstock_2508837889
Radośni seniorzy mają większą chęć na aktywność fizyczną. "Psychologiczna tarcza ochronna" 
Anna Bielecka
Jeden z zatrzymanych
Zmarł po brutalnym pobiciu, sprawcy podpalili dom żeby zatrzeć ślady
WARSZAWA
imageTitle
Wystrzelił jak z procy. Innowacja czy oszustwo?
EUROSPORT
Martwa sarna w pojemniku na śmieci
Martwa sarna w pojemniku na śmieci
Kujawsko-Pomorskie
W wypadku zginęło pięć ośób
Wracali z wesela, zginęło pięć osób z jednej rodziny. Kierowca skazany
Kielce
Groził wysadzeniem domu i żądał pieniędzy
Groził wysadzeniem domu i żądał pieniędzy
Katowice
Jest areszt dla 53-latka
Zarzut i areszt po śmierci pogryzionego przez psy
Lubuskie
Konkret24. Reset konstytucyjny. O co w nim chodzi
Reset konstytucyjny: o co w tym chodzi. Wizje są, ale konkretów brak
Ewelina Kwiatkowska
Szpital w Kępnie
Przyszła do szpitala z ostrym narzędziem. Uszkodziła drzwi i kilka aut
Poznań
Katarzyna Wajda w serialu "Odwilż", sezon 1
Katarzyna Zawieja wróciła. Co nas czeka w trzecim sezonie "Odwilży"?
Kultura i styl
Policjanci zatrzymali pięć samochodów, którymi jechało 26 pseudokibiców
Policyjna akcja na moście. Pięcioma samochodami jechali pseudokibice
Kujawsko-Pomorskie
stadion
Gaz, strzały i panika na stadionie. Nie żyją 4 osoby
Świat
W prognozach widać wzrost temperatury
Jest szansa na 20 stopni. A czego spodziewać się 1 listopada?
Arleta Unton-Pyziołek
Samochody dziennikarza Sigfrido Ranucciego i jego córki eksplodowały
Eksplozje samochodów dziennikarza śledczego i jego córki
Świat
Policja zabezpieczyła ciało do sekcji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć w akademiku
Lublin
Konferencja prasowa w Sejmie z udziałem liderów Lewicy i PSL
Co będzie w ustawie o nieformalnych związkach? "Spotkaliśmy się w połowie"
Quiz na 5tek
Przed tym quizem nie schowacie się za immunitetem
Quizy
shutterstock_2591794421
Największa akcja serwisowa w historii chińskiego giganta
BIZNES
TUSK
Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem? Tusk: znam priorytety
Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej
Jechał hulajnogą po ulicy 46 km/h. Dostał 1800 złotych mandatu
WARSZAWA
Leon XIV
Antyneoliberalny papież z USA. Co na to Donald Trump i J.D. Vance?
Tomasz P. Terlikowski
pap_20251010_0UU
Błaszczak traci poświadczenia bezpieczeństwa
Akcja służb na Odrze we Wrocławiu
Z Odry wyłowiono ciało mężczyzny
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica