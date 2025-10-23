13-latek za kierownicą, obok pijany ojciec. Kazał synowi jechać po alkohol

Do zdarzenia doszło w Mikołajkach Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło we wtorek (21 października) po godzinie 23 w Mikołajkach w powiecie mrągowskim. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy.

- Za kierownicą siedział 13-letni mieszkaniec gminy Mikołajki, natomiast pasażerem pojazdu był jego 43-letni ojciec. W trakcie przeprowadzanej kontroli, 43-latek przyznał policjantom, że namówił syna, by ten zawiózł go do sklepu po alkohol - przekazał aspirant sztabowy Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Pozwolił synowi pojeździć po mieście

Po zakupie alkoholu chłopiec poprosił ojca, by mógł jeszcze pojeździć po mieście, na co ten się zgodził. Badanie alkomatem wykazało, że 43-latek miał ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie.

Chłopiec został przekazany pod opiekę rodziny.

- Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez udostępnienie i zezwolenie na kierowanie pojazdem mechanicznym małoletniemu synowi. Materiały zostaną również przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich - podał aspirant sztabowy Rafał Jackowski.

