Do wypadku doszło w poniedziałek w Małdytach. Sierż. Paulina Śliwińska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie poinformowała, że 27-letni mężczyzna kierujący busem fiat na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w drzewo, zjechał na przeciwległy pas ruchu i wjechał na chodnik, gdzie potrącił rodzinę z 5-letnim dzieckiem.

Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem, a rodzice karetką do szpitala. Jego życiu oraz życiu jego rodziców nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.

Miał zakaz kierowania

Od kierowcy busa czuć było woń alkoholu. Mężczyzna odmówił badania alkomatem. Policjanci przewieźli go do szpitala na badanie krwi, a następnie do policyjnego aresztu.