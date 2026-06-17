Olsztyn Były protesty ekologów, jest decyzja i zielone światło dla budowy parku rozrywki Oprac. Michał Malinowski |

Parki rozrywki ma powstać w Łutynówku pod Olsztynkiem Źródło wideo: Dron Olsztynek Bartosz Zembrzuski Źródło zdj. gł.: Dron Olsztynek Bartosz Zembrzuski

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- Jest to druga decyzja środowiskowa wydana w sprawie tej inwestycji, poprzednią, na skutek protestu ekologów uchyliło jesienią 2024 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Liczę się z tym, że wydana teraz decyzja także będzie zaskarżona przez organizacje ekologiczne - powiedział burmistrz Olsztynka.

Ekolodzy uważają, że park rozrywki w Łutynówku zaszkodzi lokalnej przyrodzie, m.in. siedliskom żółwia błotnego. Samorządowcy przypominają, że w przeszłości w miejscu planowanej inwestycji działał PGR, była tam prowadzona normalna działalność rolnicza.

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Łutynówko. Ekolodzy przeciwni budowie parku

- Mijają właśnie cztery lata odkąd pojawił się pomysł budowy na terenach byłego PRG-u centrum rodzinnej rozrywki, jakiego nie ma w naszej części kraju. Park rozrywki chce budować polski inwestor, z polskim kapitałem, byłyby to potrzebne w naszej gminie miejsca pracy - wskazał Waraksa.

Inwestor, który chce budować pod Olsztynkiem, w czasie gdy ekolodzy skutecznie blokowali inwestycję, zrealizował podobny park rozrywki w innej części kraju. Protesty przeciwko parkowi w Łutynówku wystosowywały organizacje ekologiczne spoza regionu.

Park rozrywki ma powstać w Łutynówku pod Olsztynkiem Źródło zdjęcia: Dron Olsztynek Bartosz Zembrzuski

Wydana w środę decyzja zawiera uzgodnienia, jakie samorząd Olsztynka otrzymał od Wód Polskich, Sanepidu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. - Decyzja jest bardzo obszerna, zawiera blisko 200 stron. Jeśli inwestor będzie chciał ją realizować, na co mamy ogromną nadzieję, będzie się musiał do tych wytycznych zastosować - wyjaśnił Waraksa.

Wydana w środę decyzja burmistrza Olsztynka dotyczy 20 hektarów gruntu. Docelowo park rozrywki ma mieć około 100 hektarów, przy czym około połowę obszaru mają stanowić tereny zielone. Według planów ma być to jeden z największych parków rozrywki w kraju.

Łutynówko. W małej wsi powstanie park rozrywki

Pomysł budowy parku rozrywki w Łutynówku zrodził się w kwietniu 2022 roku. W czerwcu 2022 roku gmina Olsztynek przystąpiła do sporządzenia dokumentów planistycznych. Został nimi objęty obszar, który w większości jest niezabudowany i dotychczas był użytkowany rolniczo. To głównie użytki rolne, grunty orne i łąki oraz teren po byłym państwowym gospodarstwie rolnym (PGR), które dawniej działało w Łutynówku.

Parki rozrywki ma powstać w Łutynówku pod Olsztynkiem Źródło zdjęcia: Dron Olsztynek Bartosz Zembrzuski

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostało uchwalone przez radnych w lutym, natomiast plan miejscowy w lipcu 2023 roku. W lipcu 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, która została wydana w czerwcu 2024 roku

Na etapie wydawania decyzji środowiskowej do postępowania przystąpiły dwie organizacje ekologiczne. Odwołały się one od decyzji środowiskowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (SKO). W październiku 2024 roku SKO uchyliło decyzję i przekazało do ponownego rozpatrzenia. Na skutek tej decyzji trzeba było przeprowadzić m.in. ponowną dokumentację dotyczącą oddziaływania inwestycji na środowisko.