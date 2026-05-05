Olsztyn Niebezpieczny slalom na drodze. Kierująca była pijana i miała dzieci w aucie

Lidzbark Warmiński Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło na trasie z Lidzbarka Warmińskiego w kierunku Bartoszyc. W miejscowości Rogóż dzielnicowy, będący poza służbą, zauważył osobowego nissana, którego kierująca poruszała się w sposób wskazujący na to, że może być pod wpływem alkoholu. Kobieta zjeżdżała na pobocze, gwałtownie zmieniała tor jazdy i wjeżdżała na przeciwległy pas ruchu.

Widząc narastające zagrożenie, policjant ruszył za pojazdem i próbował zatrzymać kierującą, jednak ta nie reagowała na sygnały i kontynuowała niebezpieczną jazdę.

Dzielnicowy zatrzymał nietrzeźwą kierującą Źródło: KWP Olsztyn

Dopiero w miejscowości Samolubie, gdzie kobieta zjechała w jedną z lokalnych dróg, funkcjonariuszowi udało się ją zatrzymać i uniemożliwić dalszą jazdę. Na miejsce wezwano patrol.

Po pijanemu przewoziła dzieci

Po przyjeździe mundurowych przeprowadzono badanie trzeźwości. Okazało się, że 45-letnia kierująca miała blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. W samochodzie przewoziła również dwoje dzieci.

Jak poinformowała Komenda Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, dzieci trafiły pod opiekę rodziny, natomiast pojazd został tymczasowo zajęty i przekazany wskazanej, trzeźwej osobie.

