Był bity młotkiem, sprawcy wszystko nagrali

Lidzbark Warmiński. Mieli uderzać znajomego młotkiem i nagrać to telefonem. Zostali zatrzymani

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek (26 grudnia) policjanci otrzymali wiadomość mailową, z której wynikało, że w nocy z 24 na 25 grudnia w jednym z mieszkań w Lidzbarku Warmińskim doszło do przestępstwa. Dwóch mężczyzn miało znęcać się nad 29-latkiem.

- Jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili mieszkanie, w którym doszło do zdarzenia. Funkcjonariusze potwierdzili, że do takiego spotkania, podczas którego 29-latek padł ofiarą przestępstwa doszło i zostało to uwiecznione na nagraniu, wykonanym przez jednego z uczestników. Widać na nim między innymi to, jak 29-latek jest uderzany po ciele młotkiem. Przesłuchana została kobieta, w której mieszkaniu doszło do zdarzenia - poinformowała młodsza aspirant Beata Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim.

Mężczyźni brutalnie znęcali się nad znajomym Źródło: KPP w Lidzbarku Warmińskim

Zatrzymano dwóch mężczyzn

Policjanci rozpoczęli poszukiwania osób, które mogły mieć związek z przestępstwem. W Lidzbarku Warmińskim zatrzymali 31-latka, który nagrywał zdarzenie. Okazało się, że 40-latek, który zaatakował ofiarę, wkrótce po zdarzeniu wyjechał z miasta. Mężczyzna przebywał w Ełku i tam został zatrzymany.

- 31-latek w niedzielę usłyszał zarzuty udziału w pobiciu i znieważenia pokrzywdzonego. Prokurator Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. 40-latek usłyszał zarzut narażenia pokrzywdzonego na spowodowanie u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, dopuszczając się tych czynów w warunkach recydywy - dodała policjantka.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

OGLĄDAJ: TVN24 HD