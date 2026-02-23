Pod 11-latką i wędkarzem załamał się lód, ruszyli z pomocą

Pod dziewczynką i wędkarzem załamał się lód. Pomógł im pan Ryszard Źródło: TVN24

Wszystko działo się w niedzielę niedaleko ulicy Lipowej w Lidzbarku, w powiecie działdowskim (województwo warmińsko-mazurskie). Jak opowiada nam Ryszard Sobociński, przejeżdżał tam rowerem, kiedy zauważył dziewczynkę, która weszła na lód. Postanowił podjechać bliżej i zwrócić jej uwagę. Szybciej jednak do 11-latki podszedł jeden z wędkarzy. Pod obojgiem załamał się lód, gdy byli około 50 metrów od brzegu.

- Myślałem, jak ich uratować. Wzięliśmy (z kolegą - red.) gałąź i poszliśmy najpierw do tej dziewczynki. Ciągnęliśmy, ale kolega też wpadł do wody. Mówiłem, żeby złapał się gałęzi i go wyciągnąłem - opowiada pan Ryszard.

Z pomocą innych świadków, udało się, jeszcze przed przyjazdem służb, wyciągnąć na brzeg także wędkarza oraz 11-latkę. Wszystkimi zajęli się ratownicy medyczni. Ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dziewczynka wróciła do placówki wychowawczej, z której - jak podała policja - samodzielnie się wcześniej oddaliła.

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Działdowie, jednym ze świadków, który przyłączył się do akcji ratowniczej był policjant po służbie, który był na spacerze z rodziną.

