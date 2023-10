"Siła uderzenia była tak duża, że elementy auta zostały rozrzucone w promieniu kilkudziesięciu metrów"

czytaj dalej

Każda w Polsce wie, jaki jest wynik wyborów, ale PiS przekonuje, że on się nie przełoży na wybór nowego rządu, bo większość opozycji w Sejmie ma być tylko pozorna. Nic na to nie wskazuje. To Zjednoczona Prawica jest coraz mniej zjednoczona, kłóci się i szuka winnych porażki, której jednocześnie zaprzecza.