Wyszedł z domu do sąsiada i już nie wrócił. Zwłoki mężczyzny w śnieżnej zaspie

Zwłoki 73-letniego mieszkańca gminy Kruklanki (woj. warmińsko-mazurskie) znaleziono w niedzielę w śnieżnej zaspie w pobliżu jego domu. Mężczyzna zmarł z wychłodzenia. W piątek przekazał rodzinie, że wychodzi do sąsiada, do którego jednak nie dotarł.

Aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku poinformowała, że w niedzielę (7 stycznia) znaleziono martwego 73-latka w zaspie śnieżnej, niedaleko domu. W piątek mężczyzna przekazał rodzinie, że wychodzi do sąsiada, do którego ostatecznie nie dotarł.

Policjantka podkreśliła, że mundurowi patrolujący ulice zwracają uwagę na osoby, które mogą być narażone na wychłodzenie. Odwożą je do miejsc zamieszkania lub do placówek, w których mogą przetrwać najchłodniejsze dni i noce.

Policyjne interwencje

Policja w Olsztynie poinformowała w poniedziałek, że funkcjonariusze interweniowali wobec dwóch mężczyzn, którym groziło wychłodzenie. 63-letni mężczyzna spał w wiacie śmietnikowej na jednym z osiedli. Okazało się, że mężczyzna jest w kryzysie bezdomności. Odwieziono go do schroniska. Inny 43-latek nie chciał opuścić autobusu komunikacji miejskiej. Ponieważ był pijany, policjanci odwieźli go do izby wytrzeźwień. Z kolei w Bartoszycach po zgłoszeniu od świadków policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który zasnął na ławce.