Drzewo spadło na jadący autobus rejsowy. Pasażerka trafiła do szpitala

Na autobus przewożący pasażerów we wsi Kopina pod Elblągiem spadło drzewo. Jedna osoba trafiła do szpitala - poinformował rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu we wsi Kopina w powiecie elbląskim. W rejsowym autobusie, na który przewróciło się drzewo, znajdowały się 22 osoby, w tym pięcioro dzieci. Jedna kobieta trafiła do szpitala.