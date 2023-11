Karetka wjechała w leżący konar. 90-letni pacjent nie żyje

90-letni pacjent zmarł po tym, jak karetka, która transportowała go z Węgorzewa do Giżycka (woj. warmińsko-mazurskie), najechała w sobotę rano na leżący konar. Dwóch ratowników trafiło do szpitala, ambulans został uszkodzony.

Do tragedii doszło w sobotę rano we wsi Pozezdrze Kolonia na Mazurach, na drodze krajowej numer 63. Pierwotnie GDDKiA informowało, że drzewo przewróciło się tam na jadącą karetkę pogotowia. Później służby przekazały, że to karetka wjechała na leżący na drodze konar.

Wypadek karetki. Pacjent nie żyje, ranni ratownicy

Ambulans jechał z Węgorzewa do Giżycka. - Przewożony karetką 90-letni pacjent zmarł, ale wstępne ustalenia wskazują na to, że jego śmierć nie miała związku z tym zdarzeniem drogowym. Pacjent był transportowany w bardzo ciężkim stanie, był podłączony do urządzeń podtrzymujących życie - przekazała oficer prasowa policji w Węgorzewie aspirant sztabowy Agnieszka Filipska.

Policjantka podkreśliła, że na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora i szczegóły śmierci pacjenta, oraz samego zdarzenia, będą teraz szczegółowo badane.

W wyniku zdarzenia rannych zostało dwóch ratowników medycznych. Jak poinformowała Filipska, doznali oni obrażeń ciała. Ambulans jest uszkodzony.

Kierujący karetką 39-letni mieszkaniec Węgorzewa był trzeźwy.

Warmia i Mazury. Trudne warunki na drogach

W sobotę rano nad Warmią i Mazurami mocno wieje i pada deszcz - opady są miejscami intensywne. Według prognoz wydanych przez IMGW zarówno wiatr, jak i deszcz mają słabnąć do godzin południowych.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie powiedział PAP, że od północy do około godziny 7 rano strażacy interweniowali w całym regionie w 21 zdarzeniach związanych z silnym wiatrem. Zdarzenia to dotyczyły usuwania konarów blokujących przejazdy.

W związku z tym, że przydrożne drzewa intensywnie gubią liście na drogach jest miejscami bardzo ślisko.

