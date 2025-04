W szpitalach z powodu zatrucia pokarmowego przebywa 82 słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

82 osoby trafił do szpitali z powodu zatrucia pokarmowego słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie). Na razie nie wiadomo, co mogło być źródłem salmonelli. Wyjaśnia to sanepid.

Liczba hospitalizowanych wzrosła z 71 do 82. Jak podała rzeczniczka prasowa warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej major Mirosława Aleksandrowicz, o skierowaniu do szpitala zdecydowały służby medyczne.

Objawy zatrucia pokarmowego o różnym nasileniu wystąpiły w ostatni wtorek u 153 słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Były to m.in. biegunka, wymioty, bóle brzucha i podwyższona temperatura ciała. Pierwszego dnia hospitalizowanych zostało 13 słuchaczy, przez kolejne dwa dni ta liczba wzrosła do 47 osób.

Jak mówiła mjr Aleksandrowicz, w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie obecny jest ciągle personel medyczny, który w przypadku gorszego samopoczucia któregoś ze słuchaczy kwalifikuje go do szpitala. Dodała, że te osoby trafiły do szpitali m.in. w Giżycku, Bartoszycach, Piszu, Ostródzie, Biskupcu i Elblągu.

Zajęcia zostały odwołane

Zajęcia programowe w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie od środy były zawieszone, w weekend się nie odbywają.

Jak informowały służby sanitarne, na podstawie badań pobranych do analizy od tzw. osób objawowych stwierdzono bakterię salmonelli. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, żeby ustalić źródło pochodzenia salmonelli. - Czekamy na wyniki badań próbek żywności i wody - powiedziała major Aleksandrowicz.

Według nieoficjalnych informacji, słuchacze, u których wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego, jedli posiłki w punkcie żywienia na terenie komendy oddziału Straży Granicznej.

Zespół kryzysowy

Jak podawała wcześniej Straż Graniczna, niezwłocznie po zgłoszeniu kadrze kierowniczej przez ponad 150 słuchaczy objawów przypominających zatrucie pokarmowe, o zdarzeniu został powiadomiony minister spraw wewnętrznych i administracji, który skierował na miejsce wojewodę warmińsko-mazurskiego i sanepid.

Poinformowano też komendanta głównego Straży Granicznej. Wojewoda jeszcze we wtorek powołał zespół kryzysowy, w którego skład weszli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz służb mundurowych i medycznych.

Sprawę wyjaśnia policja

Sprawę zbiorowego zatrucia pokarmowego w kętrzyńskim Centrum Szkolenia Straży Granicznej będzie wyjaśniać policja. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 160 k.k. (tj. narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) złożył w środę przedstawiciel Straży Granicznej.

- Czekamy na wyniki badań ze stacji epidemiologicznej. Jesteśmy uzależnieni od tego, jakie one będą - przekazała w rozmowie z TVN24 starszy aspirant Ewelina Piaścik z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest jednym z trzech ośrodków szkoleniowych tej formacji, obok Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Obecnie szkoli się tam około 300 funkcjonariuszy.