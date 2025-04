Zatrucie w ośrodku Straży Granicznej. W szpitalu już 27 osób

Do zdarzenia doszło w Kętrzynie Źródło: Google Earth

Ponad sto pięćdziesiąt osób przebywających w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie miało objawy zatrucia pokarmowego. Życiu funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. Decyzją lekarza do szpitala trafiło najpierw 13 osób, a potem kolejnych 14. Stwierdzono bakterię salmonelli.

Jak w czwartek (10 kwietnia) do 27 osób zwiększyła się liczba osób, które znalazły się w szpitalach z powodu objawów zatrucia pokarmowego. Sanepid ustala, co mogło być źródłem salmonelli, która wywołała to zatrucie.

Objawy zatrucia pokarmowego o różnym nasileniu wystąpiły w miniony wtorek u 153 słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Były to m.in. biegunka, wymioty, bóle brzucha i podwyższona temperatura ciała.

W szpitalu jest obecnie 27 osób

Początkowo SG podawała, że zostało hospitalizowanych 13 osób.

- Wczoraj do godzin nocnych do szpitali trafiło jeszcze 14 osób, łącznie mamy więc 27 osób. Prawdopodobnie jedna osoba zostanie dzisiaj wypisana - powiedziała w czwartek rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału SG mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Zaznaczyła, że życiu funkcjonariuszy nie zagraża niebezpieczeństwo. Przekazała również, że w czwartek - podobnie jak dzień wcześniej - zajęcia programowe w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie są wstrzymane.

Stwierdzono bakterię salmonelli

Jak informowały służby sanitarne, na podstawie badań pobranych do analizy od tzw. osób objawowych stwierdzono bakterię salmonelli. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, żeby ustalić źródło pochodzenia salmonelli.

- Czekamy na wyniki pobranych próbek żywnościowych i badania wody - powiedziała w czwartek powiatowa inspektor sanitarna w Kętrzynie Irmina Filipek.

Nieoficjalnie: jedli posiłki w punkcie żywienia na terenie komendy

Według nieoficjalnych informacji słuchacze, u których wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego, jedli posiłki w punkcie żywienia na terenie komendy oddziału SG.

Jak podawała wcześniej SG, niezwłocznie po zgłoszeniu kadrze kierowniczej przez ponad 150 słuchaczy objawów przypominających zatrucie pokarmowe, o zdarzeniu został powiadomiony minister spraw wewnętrznych i administracji, który skierował na miejsce wojewodę warmińsko-mazurskiego i sanepid. Poinformowano też komendanta głównego SG.

Wojewoda Radosław Król jeszcze we wtorek powołał zespół kryzysowy. W ocenie wojewody, "dzięki szybkiej i skoordynowanej reakcji służb medycznych, sanitarnych oraz administracji rządowej, sytuacja została opanowana, a przebieg reakcji pozostawał pod pełną kontrolą".

Sprawą zajmuje się policja

Sprawę zbiorowego zatrucia pokarmowego w kętrzyńskim Centrum Szkolenia SG będzie wyjaśniać policja. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 160 k.k. (tj. narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) złożył w środę przedstawiciel SG.

Centrum Szkolenia Straży Granicznej jest jednym z trzech ośrodków szkoleniowych tej formacji, obok Wyższej Szkoły SG w Koszalinie i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Prowadzi m.in. szkolenia na wszystkich poziomach - od podstawowego, przez szkolenia szkoły podoficerskiej i chorążych, do mianowania na pierwszy stopień oficerski, a także doskonalenie zawodowe w formie szkoleń specjalistycznych i kursów. Obecnie szkoli się tam ok. 300 funkcjonariuszy.