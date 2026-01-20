Samochód wypadł z drogi i zatrzymał się na zamarzniętym kanale

Samochód wypadł z wału i zatrzymał się na zamarzniętym kanale Źródło: KMP Elbląg

W poniedziałek, około godziny 14, 47-letni kierowca peugeota jechał drogą płytową po wale w miejscowości Kępniewo (woj. warmińsko-mazurskie). Na skutek nadmiernej prędkości mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, który zsunął się z wału i zatrzymał na zamarzniętym Kanale Modrym.

Na miejscu interweniowali policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz strażacy.

Samochód zatrzymał się na zamarzniętym kanale Źródło: KMP Elbląg

Służby podkreślają, że kilka metrów dalej samochód wraz z kierowcą mógłby wpaść pod lód. Kierujący miał wiele szczęścia, bo nie odniósł w zdarzeniu żadnych obrażeń.

Jak przekazał nam nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu, został ukarany symbolicznym mandatem w wysokości 50 złotych. Ze względu na uszkodzenia pojazdu, mundurowi zatrzymali również jego dowód rejestracyjny.

