Tragedia na przejeździe kolejowym. Zginęło pięć osób, w tym dwoje dzieci

W nadchodzącym tygodniu Sejm ma się zająć projektem dotyczącym depenalizacji aborcji. Poprzedni projekt w tej sprawie został odrzucony, między innymi głosami PSL, co wywołało spory w koalicji rządowej. - Słyszę ze strony PSL-u, że jest duża szansa na to, że nie trafi do kosza, że będą dalsze prace - mówiła w programie "W kuluarach" w TVN24 Agata Adamek. Radomir Wit przekazał, że we wtorek ma się w tej sprawie odbyć "ostatnia tura negocjacji".