Pijany kierowca ciężarówki staranował w Olsztynie kilka samochodów osobowych, potem uderzył w autobus i wiatę przystankową. 42-letni mężczyzna w środę został doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie. Usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Jego obrońca twierdzi, że przyznał się do winy i wyraził skruchę.

Chce dobrowolnie poddać się karze

Jest wniosek o areszt

Kierowca był pijany

W pojazdach uczestniczących w zdarzeniu było w sumie 26 osób. Części z nich udzielono pomocy na miejscu, a 12 poszkodowanych przetransportowano do szpitali. Olsztyńska policja podała we wtorek, że żadna z osób przewiezionych do szpitali nie odniosła poważnych obrażeń.

Z miejsca zdarzenia do szpitala przywieziono też kierowcę ciężarówki, po przebadaniu - za zgodą lekarza - został umieszczony w policyjnym areszcie. Policja przekazała, że był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Policja poinformowała też, że to obcokrajowiec, nie wskazując jego narodowości.

Kamery uchwyciły moment wypadku

Według świadków, ciężarówka przez kilkadziesiąt metrów jechała od krawężnika do krawężnika, potem pod prąd. Wilczewski powiedział, że w miejscu wypadku jest zamontowany system ITS, który m.in. monitoruje ulice. Policjant zapewnił, że jeżeli w czasie wypadku nie doszło do awarii tego systemu, to moment wypadku z całą pewnością został nagrany.